Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Канады и президента Бурунди

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

«Уважаемая госпожа Генерал-губернатор,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником – Днем Канады.

В этот знаменательный день желаю Вам и дружественному народу Канады постоянного благополучия и процветания».

Президента Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил президента Бурунди Пьера Нкурунзизе.

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Республики Бурунди – Дня независимости», - говорится в поздравлении.