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    Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Канады и президента Бурунди

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    «Уважаемая госпожа Генерал-губернатор,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником – Днем Канады.

    В этот знаменательный день желаю Вам и дружественному народу Канады постоянного благополучия и процветания».

    Президента Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил президента Бурунди Пьера Нкурунзизе.

    «Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Республики Бурунди – Дня независимости», - говорится в поздравлении.

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