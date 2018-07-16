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    Президент Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона по случаю победы футболистов Франции на чемпионате мира

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону.

    Как сообщает Report в тексте письма говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю грандиозной победы футболистов Франции на ХХI чемпионате мира и завоевания звания чемпиона мира.

    Передаю всем членам сборной Франции, которая одержав победу в напряженной борьбе на мировом первенстве, во второй раз за свою историю завоевала этот высокий титул и подарила безграничную радость своим болельщикам, мои поздравления, желаю им новых успехов".

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