Президент Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Соединенных Штатов Америки – Дня независимости.

Отношения между Азербайджанской Республики и Соединенными Штатами Америки в течение 25 лет после установления дипломатических связей, динамично и всесторонне развиваясь на основе дружбы и сотрудничества, достигли уровня стратегического партнерства.

Важная и устойчивая поддержка США реализуемых Азербайджаном крупномасштабных транснациональных проектов в области обеспечения энергетической безопасности, тесное и плодотворное сотрудничество наших стран в борьбе с международным терроризмом, миротворческой миссии в Афганистане являются важнейшими факторами, характеризующими наше партнерство.

Мы также возлагаем большие надежды на усилия США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично Ваши, господин президент, усилия в мирном и справедливом урегулировании нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана для освобождения наших земель, оккупированных в результате агрессии Армении против Азербайджана, возвращения более миллиона наших соотечественников, оказавшихся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, к родным очагам.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному американскому народу – постоянного благополучия и процветания".