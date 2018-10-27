Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Чешской Республики Милошу Земану поздравительное письмо по случаю национального праздника.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Чешской Республики.

Уверен, что азербайджано-чешские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания".