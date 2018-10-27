Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Чешской Республики Милошу Земану поздравительное письмо по случаю национального праздника.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Чешской Республики.
Уверен, что азербайджано-чешские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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