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    Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда Давудоглу

    Результаты выборов являются блистательным отражением поддержки и национальной воли турецкого общества к стабильности, благополучию и развитию

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Ахмеду Давудоглу.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Премьер-министр,

    Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю убедительной победы руководимой Вами Партии Справедливости и Развития на выборах в Великое Национальное Собрание Турции.

    Результаты выборов являются блистательным отражением поддержки и национальной воли турецкого общества к стабильности, благополучию и развитию.

    Уверен, что прошедшие испытания временем наши связи по стратегическому партнерству и наши отношения, носящие исключительный характер, и впредь будут расширяться и укрепляться в соответствии с благосостоянием наших народов и интересами наших стран.

    Разделяю с Вами радость Вашей победы, желаю успехов Вам и всем членам Партии Справедливости и Развития".

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