Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда Давудоглу

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Ахмеду Давудоглу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю убедительной победы руководимой Вами Партии Справедливости и Развития на выборах в Великое Национальное Собрание Турции.

Результаты выборов являются блистательным отражением поддержки и национальной воли турецкого общества к стабильности, благополучию и развитию.

Уверен, что прошедшие испытания временем наши связи по стратегическому партнерству и наши отношения, носящие исключительный характер, и впредь будут расширяться и укрепляться в соответствии с благосостоянием наших народов и интересами наших стран.

Разделяю с Вами радость Вашей победы, желаю успехов Вам и всем членам Партии Справедливости и Развития".