Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру в Парке Гейдара Алиева в Анкаре

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ 24 апреля президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках официального визита в Турецкую Республику посетил памятник великому лидеру в Парке Гейдара Алиева в Анкаре.

Как сообщает Report, глава нашего государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному в парке, почтил его память.

Отметим, что Парк Гейдара Алиева в Анкаре был заложен в 2004 году. В 2012 году в парке была проведена основательная реконструкция. В результате парк стал одним из самых красивых мест отдыха столицы Турции. У входа в парк растут ханские чинары, посаженные президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой 4 апреля 2004 года, установлены мраморные таблички с информацией об этом. Условия, созданные в этом месте отдыха, - площадь для проведения церемоний, спортивная площадка, зона развлечений для детей, - позволяют горожанам всех возрастных групп отдыхать по своему вкусу. В настоящее время на территории парка завершается строительство Дома пропаганды Азербайджана "Бута".