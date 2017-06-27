Президент Ильхам Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ 27 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве.
Как сообщает Report, перед памятником в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к Вечному огню, почтил память бойцов, погибших во Второй мировой войне.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главой государства.
News DepartmentАвтор новости
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