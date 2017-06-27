Президент Ильхам Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ 27 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник Неизвестному солдату в Варшаве.

Как сообщает Report, перед памятником в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к Вечному огню, почтил память бойцов, погибших во Второй мировой войне.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Польши.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главой государства.