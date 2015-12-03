​Президент Ильхам Алиев: Политические интересы Турции и Азербайджана совпадают

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Как азербайджанская, так и турецкая общественность увидели, насколько мы близки друг к другу. Думаю, во всем мире нет таких более близких друг к другу стран, как наши. Наc объединяют история, общая культура, этнические корни и язык".

Как сообщает Report, об этом на проведенной сегодня с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу совместной пресс-конференции заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что сегодня Турция и Азербайджан тесно сотрудничают друг с другом как два независимых государства: "Турция была первой страной, признавшей независимость Азербайджана. С того времени по сей день связи развиваются ускоренными темпами. Мы всегда и на всех этапах находимся рядом и поддерживаем друг друга. Данная политика неизменна, она опирается как на справедливость, так и на наше историческое прошлое. Очень хотелось бы, чтобы будущие поколения также поддерживали связи на высоком уровне. Для этого есть все возможности, так как наши политические взгляды совпадают. Мы за мир и спокойствие в регионе. Мы не хотим противостояний. Хотим, чтобы все страны и народы жили спокойно и строили свою жизнь. Пусть никто не вмешивается во внутренние дела других. Турецко-азербайджанское единство и политика играют стабилизирующую роль в регионе. Так как, к сожалению, стабильность в регионе нарушается. Появляются новые угрозы и риски. Мы должны быть готовы и готовы ко всем этим призывам. Естественно, чем могущественней будет Турция, тем сильнее станет Азербайджан. Мы постоянно поддерживаем друг друга во всех международных организациях".