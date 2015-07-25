Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в Баку генеральной конференции и заседания Исполнительного совета ИСЕКО

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в городе Баку 12-й генеральной конференции и 35-го заседания Исполнительного совета Исламской организации образования, науки и культуры.

Как сообщает Report, Азербайджанская Республика, уделяющая особое внимание вопросам расширения сотрудничества с международными организациями, наладила взаимовыгодные отношения с Исламской организацией образования, науки и культуры (ИСЕСКО). В истекший период, когда связи постоянно и успешно развивались по восходящей, в республике был проведен ряд важных культурных форумов исламских стран глобального значения.

Согласно распоряжению президента, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с министерством иностранных дел Азербайджанской Республики поручено обеспечить проведение 23-27 ноября 2015 года в городе Баку 12-й генеральной конференции и 35-го заседания Исполнительного совета Исламской организации образования, науки и культуры.

Для проведения 12-й генеральной конференции и 35-го заседания Исполнительного совета Исламской организации образования, науки и культуры из предусмотренного государственным бюджетом Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики поручено выделить министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики 2,0 (два) млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование, предусмотренное в части 2 Распоряжения.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.