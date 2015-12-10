Президент Ильхам Алиев побывал в Выставочном центре компании Huawei в Пекине

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 10 декабря президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев побывал в Выставочном центре компании Huawei в Пекине.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что этот центр является пространством стратегического диалога высокого уровня. Здесь клиентам предоставляется обширная информация о дальнейших тенденциях, вызовах и стратегиях Huawei, в соответствии с их интересами разъясняются пути решения.

В центре имеются четыре выставочных раздела. В них представлена информация о будущих стратегических переговорах, цифровой персоне, цифровом доме, гибком цифровом бизнесе, опыте центральных операций, инфраструктуре информационных технологий, цифровом предприятии и инновациях. Кроме того, в центре представлена подробная информация о стратегиях Huawei на 2020 год.

Здесь была налажена прямая связь с сотрудниками представительства Huawei в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Приветствую вас. Рад вас видеть. Сегодня говорю с вами из Пекина, офиса Huawei. Очень рад, что Huawei успешно функционирует в Азербайджане, расширяет свою деятельность.

Недавно на выставке Bakutel я ознакомился со стендом Huawei. И здесь я сейчас знакомлюсь с новинками, и увиденное производит на меня очень приятное впечатление. Уверен, что в будущем Huawei еще больше расширит свою деятельность в Азербайджане. Желаю вам успехов.

Глава государства сказал, что в Азербайджане уделяется очень большое внимание развитию сферы информационно-коммуникационных технологий, в которой достигаются хорошие результаты. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что компанию Huawei в Баку представляет очень молодая команда. В представительстве компании в Азербайджане работают как местные, так и китайские специалисты, и они еще более укрепляют дружеские отношения между нашими народами.

Сотрудники Азербайджанского представительства компании проинформировали главу государства о своей деятельности в нашей стране и реализуемых проектах.

Отметим, что Huawei является одной из самых развитых и крупных компаний в Китае. Решения и продукция созданной в 1978 году компании Huawei включают оборудование для беспроводных, базовых и транспортных сетей, сетевые приборы, оптические приборы, маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, прикладные программы, аппаратное обеспечение, терминалы и др. Компания с каждым годом приумножает свои успехи. Huawei, внедряющая в свою деятельность новшества мировой телекоммуникационной отрасли и вносящая особый вклад в эту сферу, в 2006 году продемонстрировала рост в сегменте сетей нового поколения, включая 3G. Именно поэтому Huawei признана в мире как крупнейшая компания по выпуску телекоммуникационного оборудования. Сейчас в различных странах функционируют 20 научно-исследовательских центров компании. Huawei насчитывает свыше 170 тысяч сотрудников, 76 тысяч из которых занимаются исследованиями. Продукция и услуги компании, пользующиеся большой популярностью в мире, используются в более чем 140 странах. В настоящее время данная компания оказывает услуги 45 из 50 крупнейших телекоммуникационных операторов мира.

Huawei известна в мире и своими социальными проектами. Компания принимала непосредственное участие в реализации социальных проектов в различных странах. Huawei также оказывает услуги по безопасности многим транснациональным компаниям. Словом, продукция Huawei встречается с большим интересом и пользуется большим спросом на мировом рынке.