Президент Ильхам Алиев: Пакистан является близким другом и союзником Азербайджана

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "Пакистан является для Азербайджана самым близким другом и союзником".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая с заявлением для СМИ с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Навазом Шарифом.

Глава государства напомнил, что Пакистан является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана: "С того времени между нашими странами строятся дружественные и братские отношения".

Сказав об успешном сотрудничестве Азербайджана с Пакистаном в рамках международных организаций, глава государства заявил о постоянной поддержки двумя странами друг друга: "В кашмирском и нагорно-карабахском вопросах наши страны демонстрируют взаимную поддержку. Азербайджан является сторонником решения кашмирского конфликта на основе резолюций ООН".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Пакистан выступает с единой позиции в решении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта: "Из-за факта оккупации Пакистан не стал строить дипломатические отношения с Арменией и признал ходжалинский геноцид. Народ Азербайджана и азербайджанское государство высоко ценят это. Поэтому политические связи между двумя странами успешно развиваются".

Глава государства также заявил о проведении обсуждений в области повышения взаимного товарооборота, создания совместных предприятий, коснулся вопросов торговли и вложения инвестиций, подчеркнул важность развития связей между нашими странами в сферах фармакологии, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта.