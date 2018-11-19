Президент Ильхам Алиев ознакомился в Минске с Торговым домом Азербайджана

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ 19 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с официальным визитом в Республике Беларусь, ознакомился в Минске с Торговым домом Азербайджана.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован об условиях, созданных в Торговом доме Азербайджана.

Торговый дом Азербайджана в Минске был открыт в мае 2017 года. В ходе официального визита в нашу страну в ноябре 2016 года президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, наряду с некоторыми вопросами, обсужденными с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, были даны поручения по увеличению в короткий срок товарооборота между двумя странами, повышению доли белорусской продукции в импорте в Азербайджан, созданию Торгового дома Азербайджана в Беларуси, импорту из Азербайджана не производимых в этой стране сельхозпродукции и товаров перерабатывающей промышленности. Как результат исполнения данных поручений, Министерством экономики Азербайджанской Республики в столице Беларуси - городе Минске был создан Торговый дом Азербайджана общей площадью 529 квадратных метров. В целях управления Торговым домом было создано ООО «Торговый дом Азербайджана», прошедшее государственную регистрацию в Республике Беларусь.

Торговый дом Азербайджана функционирует с целью еще большей популяризации бренда «Made in Azerbaijan» на белорусском рынке , поощрения и расширения объема экспорта азербайджанских товаров, организует их продажу в Беларуси, осуществляет координацию в этой области. На постоянно действующей выставке в Торговом доме демонстрируются различные виды продукции производства 30 азербайджанских компаний. Здесь посетителям представлены также стенды «ASAN» и «ABAD». Кроме того, на выставке демонстрируется также стенд представительства компании информационных технологий «Caspel», которая, кроме Азербайджана, функционирует еще в пяти странах.

Открытие этого Торгового дома вносит вклад в расширение экономических связей, инвестиционного сотрудничества, диверсификацию торговли, играет важную роль в дальнейшем углублении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, создает прекрасную возможность для прямого экспорта азербайджанской продукции в Беларусь без какого-либо посредника.

Ознакомившись с созданными условиями, глава государства пожелал успехов деятельности Торгового дома Азербайджана.