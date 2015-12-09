Президент Ильхам Алиев ознакомился с автомобильным заводом Шааньси в городе Сиань

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с автомобильным заводом Шааньси в китайском городе Сиань.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о том, что это предприятие является одним из крупнейших в Китае в области производства автобусов, крупнотоннажных, средне-, малолитражных, мини-грузовых автомобилей, двигателей, запасных частей, а также военных автомобилей. В настоящее время завод, построенный в городе Сиань в 1968 году, насчитывает 23 тысячи работников.

Президент Ильхам Алиев, наблюдавший за производственным процессом, был проинформирован о том, что выпускаемые предприятием под брендом SACHMAN грузовики и под брендом Eurostar Bus автобусы продаются более, чем в 90 странах мира, в том числе в Азербайджане. За рубежом действуют 41 офис и 310 сервисных центров компании. Грузовики SACHMAN производятся при сотрудничестве с германской компанией MAN.

Shaanxi Automobile Group Co Ltd, куда входят автомобильный завод Шааньси, объединяет 10 дочерних компаний. Все они расположены в провинции Шааньси. Компания, наряду с автобусами и грузовиками, выпускает запчасти для производителей других грузовых автомобилей. За истекший период эта компания, имеющая особый вес в китайском автопроме, выпустила более 600 тысяч автомобилей различного назначения.

В технопарке компании в городе Сиань функционируют заводы по производству грузовиков, автомобильных шасси и двигателей, технический центр, центры продажи. Автомобильный завод Шааньси в настоящее время входит в число 500 крупнейших компаний Китая и Азии.