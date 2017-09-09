Ильхам Алиев ознакомился на международной выставке "ЕХРО 2017 Астана" с национальными павильонами Азербайджана и Казахстана

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 9 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился на проходящей в столице Казахстана Астане международной выставке "ЕХРО 2017" с национальными павильонами Азербайджана и Казахстана.

Как сообщает Report, руководитель национальной компании "ЕХРО 2017 Астана" Ахметжан Ессимов проинформировал президента Ильхама Алиева о выставке.

Было отмечено, что на выставке, открывшейся 10 июня, представлены 115 стран, включая Азербайджан, 22 международные организации. Проведение в Казахстане международной выставки "ЕХРО 2017" после таких стран, как США, Франция, Германия, Япония, Бразилия, Канада, Англия, Испания, Китай, открывает возможности для дальнейшего развития сотрудничества в энергетическом секторе, а также обмена новыми технологиями, применяемыми в странах-участницах. На выставке, занимающей площадь 174 гектара, представлены технологии будущего, экономия энергии в мире и последние изобретения, новшества в этой области, такие виды энергии как ядерная.

Вначале глава государства ознакомился с национальным павильоном "Азербайджан - Энержи Юрду" (Azerbaijan Land of Energy).

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что павильон Азербайджана, являющегося одной из первых стран, подтвердивших участие в выставке "ЕХРО 2017 Астана", - один из наиболее посещаемых. Во время выставки число посетителей национального павильона Азербайджана превысило миллион человек.

Организованный Центром Гейдара Алиева и министерством энергетики павильон Азербайджана подготовлен на основе концепции "Энержи Юрду (Land of Energy) – энергия, поставляемая из прошлого в будущее". Концепция национального павильона основана на девизе "Энержи Юрду (Land of Energy) – энергия, поставляемая из прошлого в будущее".

В рамках выставки 9 июля в павильоне был организован Национальный день Азербайджана и состоялась официальная презентация павильона.

В национальном павильоне демонстрируется фильм, отражающий историю, культуру, туристический потенциал Азербайджана, престижные международные спортивные соревнования, которые принимала наша страна. В павильоне посетителям с помощью высоких технологий демонстрируются историко-культурное наследие, богатый энергетический потенциал, будущая энергетическая панорама Азербайджана и энергетическая политика нашего государства. Дизайн входного зала павильона, состоящего из трех частей, дан в форме сложенного ковра. Представленные здесь фото- и видеоматериалы знакомят посетителей с историей Азербайджана. В этой части можно увидеть образцы азербайджанских ковров, кухни и музыки и ознакомиться с различными историческими и современными строениями - от Гобустанских наскальных изображений, храма Атешгях до современных архитектурных жемчужин Баку.

В национальном павильоне также представлены презентации, связанные с процессом развития, пройденным Азербайджаном от традиционной до альтернативной энергии, нефтью, нефтепродуктами, газовой, электрической, ветровой, солнечной энергией. А экспонаты, посвященные ветровой энергии, и карта ветряной электростанции, которую планируется построить в будущем между островами Чилов и Пираллахи, подчеркивают значение ветровой энергии в будущем страны.

В экспозиции павильона представлены экспонаты, созданные на основе исследований, проводимых в Азербайджане в области грязевых вулканов, новых технологий утилизации биологических отходов, газовых гидратов, как нового источника энергии, горизонтальные буровые работы, как наиболее приемлемый экологический путь добычи углеводородов, и доставляемые из Азербайджана реальные образцы нефти.

Жемчужиной экспозиции, в частности, считаются три модели – модель платформы "Чираг-1" и дополняющий ее оригинальный топор буровой машины, используемый при добыче нефти в Каспийском море, производимые в Азербайджане трехкомпонентные лопасти ветрогенератора и роторы.

В павильоне также предусмотрен виртуальный тур – путешествие в Азербайджан. Посетители садятся на реальный ковер и в сопровождении национальной музыки с помощью видеопроекции под углом 220 градусов совершают фантастический полет в страну огней и энергии, знакомятся с ее разнообразной панорамой. Это вызывает большой интерес у посетителей выставки.

Затем глава государства ознакомился с национальным павильоном Казахстана – "Нур Алем".

Было отмечено, что общая площадь крупнейшего на выставке восьмиэтажного павильона "Нур Алем" составляет 41,5 тысячи квадратных метров. Высота павильона, изготовленного в форме гигантского шара, - 100, а диметр – 80 метров.

На первом этаже павильона представлены стенды, выставки, тематические изображения, отражающие историю, культуру, обычаи и традиции, туристический потенциал Казахстана. Особенно большой интерес вызывает здесь выставка "Музей будущего". С помощью цифровых, интерактивных и мультимедийных технологий посетители могут ознакомиться в комплексе "Нур Алем" с перспективными планами страны.

На 2-8-м этажах павильона "Нур Алем" представлены основные источники энергии – ее космический, солнечный, биомассовый, ветровой, водный и кинетический виды. А фасад и дизайн павильона, дополняющие общий вид ЕХРО, стали символом Астанинской выставки.

Глава государства посмотрел с восьмого этажа павильона "Нур Алем" общую панораму Астаны.

Затем президент Ильхам Алиев оставил запись в Книге памяти Международной выставки "ЕХРО 2017 Астана".

В заключение была сделана фотография на память.