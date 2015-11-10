Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Францией развиваются динамично

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Франции в Азербайджане Орелии Бушез.

Как сообщает Report, посол Орелия Бушез обошла строй почетного караула.

Госпожа Орелия Бушез вручила свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Францией находятся на очень хорошем уровне, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти связи динамично развиваются во многих сферах. Коснувшись двух визитов, совершенных в течение одного года президентом Франции Франсуа Олландом в Азербайджан, и своего визита во Францию, глава государства отметил значение взаимных визитов высокого уровня в укреплении двусторонних отношений. Подчеркнув, что политические связи успешно развиваются, президент Ильхам Алиев сказал, что налажено хорошее сотрудничество и на парламентском уровне. Отметив, что связи между нашими странами имеют большое значение и постепенно еще более укрепятся, глава государства расценил это как очень высокий уровень взаимопонимания и поддержки.

Орелия Бушез отметила, что испытывает чувство гордости и удовлетворения от того, что является послом Франции в Азербайджане. Подчеркнув, что Азербайджан – прекрасная страна, а Баку – чудесный город, французский дипломат выразила восхищение успешным синтезом древней и современной архитектуры в нашей столице. Отметив, что достижения нашей страны в экономической сфере также произвели на нее глубокое впечатление, посол высоко оценила стабильность и религиозную толерантность в Азербайджане, подчеркнула, что это может служить примером и для европейских стран.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам скорейшего и справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, а также расширения сотрудничества между нашими странами в различных сферах, в том числе в области энергетики, инвестирования, высоких технологий, космической промышленности, инфраструктуры, транспорта, культуры и др.