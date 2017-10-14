Президент Ильхам Алиев назначил ряд председателей судов первой инстанции - СПИСОК

14 октября, 2017 17:03

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ряд председателей судов первой инстанции. Как сообщает Report, согласно распоряжению нижеприведенные лица назначены председателями судов первой инстанции: Суды по тяжким преступлениям: Сулейманов Эльхан Хасай оглу – председатель Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Алиев Натик Мурсал оглу - председатель Шекинского суда по тяжким преступлениям Административно-экономические суды: Гасымов Видади Кямал оглу - председатель Шекинского административно-экономического суда Военные суды: Гасанов Габиби Бахрам оглу – председатель Бакинского военного суда Сулейманов Али Зия оглу - председатель Физулинского военного суда Мамедов Вугар Кямал оглу - председатель Гянджинского военного суда Гулиев Ильгар Масаил оглу - председатель Тертерского военного суда Районные суды Нахчыванской Автономной Республики: Мамедов Мехраб Фармаил оглу - председатель Джульфинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики Хыдыров Ахлиман Мехман оглу - председатель Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики Салманов Эльшан Физули оглу - председатель Ордубадского районного суда Нахчыванской Автономной Республики Ахмедов Зульфугар Азиз оглу – председатель Садаракского районного суда Нахчыванской Автономной Республики Багиров АллахвердиАсад оглу – председатель Шахбузского районного суда Нахчыванской Автономной Республики Районные суда города Баку: Кязымов Араз Нуреддин оглу – председатель Бинагадинского районного суда города Баку Гаджиев Садреддин Абузар оглу - председатель Гарадагского районного суда города Баку Гаралов Ильгар Захид оглу - председатель Хазарского районного суда города Баку Тагиев Назим Хюсю оглу - председатель Хатаинского районного суда города Баку Пашаев Тофик Темир оглу - председатель Наримановского районного суда города Баку Джафаров Ильхам Мамед оглу - председатель Насиминского районного суда города Баку Джафаров Аладдин Адиль оглу - председатель Низаминского районного суда города Баку Мустафаев Рашад Рафик оглу - председатель Пираллахинского районного суда города Баку Гафаров Агамалы Мамед оглу - председатель Сабаильского районного суда города Баку Гусейнов Араз Фиридун оглу - председатель Ясамальского районного суда города Баку Районные (городские) суды: Кязымов Эльчин Мамед оглу - председатель Абшеронского районного суда Лазимов Сулдуз Паша оглу - председатель Агджебединского районного суда Байрамов Эльшад Абдулла оглу - председатель Агдамского районного суда Насибов Фамиль Гумбат оглу - председатель Агдашского районного суда Исмайлов Тахир Абдулрагим оглу - председатель Агсуинского районного суда Салимов Гумбат Гамуна оглу - председатель Балаканского районного суда Нуруллаев Рамиз Велиш оглу - председатель Бейлаганского районного суда Аллахвердиев Магеррам Алекпер оглу - председатель Бардинского районного суда Гусейнова Тарана Талыш гызы - председатель Джабраильского районного суда Джабраилов Вюсал Адиль оглу - председатель Джалилабадского районного суда Алиев Азад Аллахверди оглу - председатель Дашкесанского районного суда Багиров Магомед Абдулали оглу - председатель Физулинского районного суда Кязымов Расим Сары оглу - председатель Гянджинского городского суда Гулиев Зафар Ариф оглу - председатель Гейчайского районного суда Аббасов Галамдар Аламдар оглу - председатель Гейгельского районного суда Азизов Гамид Новруз оглу - председатель Гаджигабульского районного суда Гулиев Хыдыр Ингилаб оглу - председатель Хачмазского районного суда Гаджиев Искендер Гамид огу - председатель Хызинского районного суда Гаджиев Гурбан Гамид оглу - председатель Имишлинского районного суда Ширинов Рафаэль Самед оглу - председатель Исмаиллинского районного суда Ганиев Гасан Салман оглу - председатель Кяльбаджарского районного суда Байрамов мусеиб Сейфеддин оглу - председатель Кюрдемирского районного суда Гараев Малик Ибрагим оглу - председатель Гахского районного суда Гулиев Миралам Гочу оглу - председатель Гобустанского районного суда Тагиев Хагани Гахраман оглу - председатель Губинского районного суда Велиев Адиль Ягуб оглу - председатель Гусарского районного суда Ибрагимов Джавад Джаваншир оглу - председатель Лачынского районного суда Кичибеков Атабек Галабек оглу - председатель Лерикского районного суда Алекперов Алиаждар Малик оглу - председатель Лянкяранского районного суда Алиев Фирдовси Зульфу оглу - председатель Масаллинского районного суда Османов Усамеддин Хмдаят оглу - председатель Мингячевирского городского суда Фархадов Ханлар Залы оглу - председатель Нефтчалинского районного суда Абушов Ихтияр Алияр оглу - председатель Саатлинского районного суда Панахов Физули Новрузали оглу - председатель Сабирабадского районного суда Пашаев Аловсат Бахрам оглу - председатель Сальянского районного суда Алекпеолв Бейлер Рамиз оглу - председатель Сиязанского районного суда Искендеров Чингиз Эмир оглу - председатель Шабранского районного суда Гумбатов Этибар Зульфугар оглу - председатель Шамахинского районного суда Ахмедов Джейхун Расим оглу - председатель Шекинского районного суда Мамедов Кенуль Джалал оглу - председатель Шемкирского районного суда Гурбанов Эльчин Фирудин оглу - председатель Ширванского городского суда Гасанов Аллахверян Магеррам оглу - председатель Шушинского районного суда Бахшиев Гафил Явяр оглу - председатель Товузского районного суда Халилов Хилал Исмаил оглу - председатель Уджарского районного суда Гасангулиев Ильгам Эльхан оглу - председатель Явдымлинского районного суда Алиев Тогрул Магомед оглу - председатель Евлахского районного суда Губадов Тахир Мовсум оглу - председатель Зардабского районного суда