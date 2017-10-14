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    Президент Ильхам Алиев назначил ряд председателей судов первой инстанции - СПИСОК

    Президент Азербайджана подписал распоряжение

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ряд председателей судов первой инстанции.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению нижеприведенные лица назначены председателями судов первой инстанции:

    Суды по тяжким преступлениям:

    Сулейманов Эльхан Хасай оглу – председатель Лянкяранского суда по тяжким преступлениям

    Алиев Натик Мурсал оглу - председатель Шекинского суда по тяжким преступлениям

    Административно-экономические суды:

    Гасымов Видади Кямал оглу - председатель Шекинского административно-экономического суда

    Военные суды:

    Гасанов Габиби Бахрам оглу – председатель Бакинского военного суда

    Сулейманов Али Зия оглу - председатель Физулинского военного суда

    Мамедов Вугар Кямал оглу - председатель Гянджинского военного суда

    Гулиев Ильгар Масаил оглу - председатель Тертерского военного суда

    Районные суды Нахчыванской Автономной Республики:

    Мамедов Мехраб Фармаил оглу - председатель Джульфинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

    Хыдыров Ахлиман Мехман оглу - председатель Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

    Салманов Эльшан Физули оглу - председатель Ордубадского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

    Ахмедов Зульфугар Азиз оглу – председатель Садаракского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

    Багиров АллахвердиАсад оглу – председатель Шахбузского районного суда Нахчыванской Автономной Республики

    Районные суда города Баку:

    Кязымов Араз Нуреддин оглу – председатель Бинагадинского районного суда города Баку

    Гаджиев Садреддин Абузар оглу - председатель Гарадагского районного суда города Баку

    Гаралов Ильгар Захид оглу - председатель Хазарского районного суда города Баку

    Тагиев Назим Хюсю оглу - председатель Хатаинского районного суда города Баку

    Пашаев Тофик Темир оглу - председатель Наримановского районного суда города Баку

    Джафаров Ильхам Мамед оглу - председатель Насиминского районного суда города Баку

    Джафаров Аладдин Адиль оглу - председатель Низаминского районного суда города Баку

    Мустафаев Рашад Рафик оглу - председатель Пираллахинского районного суда города Баку

    Гафаров Агамалы Мамед оглу - председатель Сабаильского районного суда города Баку

    Гусейнов Араз Фиридун оглу - председатель Ясамальского районного суда города Баку

    Районные (городские) суды:

    Кязымов Эльчин Мамед оглу - председатель Абшеронского районного суда

    Лазимов Сулдуз Паша оглу - председатель Агджебединского районного суда

    Байрамов Эльшад Абдулла оглу - председатель Агдамского районного суда

    Насибов Фамиль Гумбат оглу - председатель Агдашского районного суда

    Исмайлов Тахир Абдулрагим оглу - председатель Агсуинского районного суда

    Салимов Гумбат Гамуна оглу - председатель Балаканского районного суда

    Нуруллаев Рамиз Велиш оглу - председатель Бейлаганского районного суда

    Аллахвердиев Магеррам Алекпер оглу - председатель Бардинского районного суда

    Гусейнова Тарана Талыш гызы - председатель Джабраильского районного суда

    Джабраилов Вюсал Адиль оглу - председатель Джалилабадского районного суда

    Алиев Азад Аллахверди оглу - председатель Дашкесанского районного суда

    Багиров Магомед Абдулали оглу - председатель Физулинского районного суда

    Кязымов Расим Сары оглу - председатель Гянджинского городского суда

    Гулиев Зафар Ариф оглу - председатель Гейчайского районного суда

    Аббасов Галамдар Аламдар оглу - председатель Гейгельского районного суда

    Азизов Гамид Новруз оглу - председатель Гаджигабульского районного суда

    Гулиев Хыдыр Ингилаб оглу - председатель Хачмазского районного суда

    Гаджиев Искендер Гамид огу - председатель Хызинского районного суда

    Гаджиев Гурбан Гамид оглу - председатель Имишлинского районного суда

    Ширинов Рафаэль Самед оглу - председатель Исмаиллинского районного суда

    Ганиев Гасан Салман оглу - председатель Кяльбаджарского районного суда

    Байрамов мусеиб Сейфеддин оглу - председатель Кюрдемирского районного суда

    Гараев Малик Ибрагим оглу - председатель Гахского районного суда

    Гулиев Миралам Гочу оглу - председатель Гобустанского районного суда

    Тагиев Хагани Гахраман оглу - председатель Губинского районного суда

    Велиев Адиль Ягуб оглу - председатель Гусарского районного суда

    Ибрагимов Джавад Джаваншир оглу - председатель Лачынского районного суда

    Кичибеков Атабек Галабек оглу - председатель Лерикского районного суда

    Алекперов Алиаждар Малик оглу - председатель Лянкяранского районного суда

    Алиев Фирдовси Зульфу оглу - председатель Масаллинского районного суда

    Османов Усамеддин Хмдаят оглу - председатель Мингячевирского городского суда

    Фархадов Ханлар Залы оглу - председатель Нефтчалинского районного суда

    Абушов Ихтияр Алияр оглу - председатель Саатлинского районного суда

    Панахов Физули Новрузали оглу - председатель Сабирабадского районного суда

    Пашаев Аловсат Бахрам оглу - председатель Сальянского районного суда

    Алекпеолв Бейлер Рамиз оглу - председатель Сиязанского районного суда

    Искендеров Чингиз Эмир оглу - председатель Шабранского районного суда

    Гумбатов Этибар Зульфугар оглу - председатель Шамахинского районного суда

    Ахмедов Джейхун Расим оглу - председатель Шекинского районного суда

    Мамедов Кенуль Джалал оглу - председатель Шемкирского районного суда

    Гурбанов Эльчин Фирудин оглу - председатель Ширванского городского суда

    Гасанов Аллахверян Магеррам оглу - председатель Шушинского районного суда

    Бахшиев Гафил Явяр оглу - председатель Товузского районного суда

    Халилов Хилал Исмаил оглу - председатель Уджарского районного суда

    Гасангулиев Ильгам Эльхан оглу - председатель Явдымлинского районного суда

    Алиев Тогрул Магомед оглу - председатель Евлахского районного суда

    Губадов Тахир Мовсум оглу - председатель Зардабского районного суда

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