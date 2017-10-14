Президент Ильхам Алиев назначил ряд председателей судов первой инстанции - СПИСОК

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ряд председателей судов первой инстанции.
Как сообщает Report, согласно распоряжению нижеприведенные лица назначены председателями судов первой инстанции:
Суды по тяжким преступлениям:
Сулейманов Эльхан Хасай оглу – председатель Лянкяранского суда по тяжким преступлениям
Алиев Натик Мурсал оглу - председатель Шекинского суда по тяжким преступлениям
Административно-экономические суды:
Гасымов Видади Кямал оглу - председатель Шекинского административно-экономического суда
Военные суды:
Гасанов Габиби Бахрам оглу – председатель Бакинского военного суда
Сулейманов Али Зия оглу - председатель Физулинского военного суда
Мамедов Вугар Кямал оглу - председатель Гянджинского военного суда
Гулиев Ильгар Масаил оглу - председатель Тертерского военного суда
Районные суды Нахчыванской Автономной Республики:
Мамедов Мехраб Фармаил оглу - председатель Джульфинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики
Хыдыров Ахлиман Мехман оглу - председатель Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики
Салманов Эльшан Физули оглу - председатель Ордубадского районного суда Нахчыванской Автономной Республики
Ахмедов Зульфугар Азиз оглу – председатель Садаракского районного суда Нахчыванской Автономной Республики
Багиров АллахвердиАсад оглу – председатель Шахбузского районного суда Нахчыванской Автономной Республики
Районные суда города Баку:
Кязымов Араз Нуреддин оглу – председатель Бинагадинского районного суда города Баку
Гаджиев Садреддин Абузар оглу - председатель Гарадагского районного суда города Баку
Гаралов Ильгар Захид оглу - председатель Хазарского районного суда города Баку
Тагиев Назим Хюсю оглу - председатель Хатаинского районного суда города Баку
Пашаев Тофик Темир оглу - председатель Наримановского районного суда города Баку
Джафаров Ильхам Мамед оглу - председатель Насиминского районного суда города Баку
Джафаров Аладдин Адиль оглу - председатель Низаминского районного суда города Баку
Мустафаев Рашад Рафик оглу - председатель Пираллахинского районного суда города Баку
Гафаров Агамалы Мамед оглу - председатель Сабаильского районного суда города Баку
Гусейнов Араз Фиридун оглу - председатель Ясамальского районного суда города Баку
Районные (городские) суды:
Кязымов Эльчин Мамед оглу - председатель Абшеронского районного суда
Лазимов Сулдуз Паша оглу - председатель Агджебединского районного суда
Байрамов Эльшад Абдулла оглу - председатель Агдамского районного суда
Насибов Фамиль Гумбат оглу - председатель Агдашского районного суда
Исмайлов Тахир Абдулрагим оглу - председатель Агсуинского районного суда
Салимов Гумбат Гамуна оглу - председатель Балаканского районного суда
Нуруллаев Рамиз Велиш оглу - председатель Бейлаганского районного суда
Аллахвердиев Магеррам Алекпер оглу - председатель Бардинского районного суда
Гусейнова Тарана Талыш гызы - председатель Джабраильского районного суда
Джабраилов Вюсал Адиль оглу - председатель Джалилабадского районного суда
Алиев Азад Аллахверди оглу - председатель Дашкесанского районного суда
Багиров Магомед Абдулали оглу - председатель Физулинского районного суда
Кязымов Расим Сары оглу - председатель Гянджинского городского суда
Гулиев Зафар Ариф оглу - председатель Гейчайского районного суда
Аббасов Галамдар Аламдар оглу - председатель Гейгельского районного суда
Азизов Гамид Новруз оглу - председатель Гаджигабульского районного суда
Гулиев Хыдыр Ингилаб оглу - председатель Хачмазского районного суда
Гаджиев Искендер Гамид огу - председатель Хызинского районного суда
Гаджиев Гурбан Гамид оглу - председатель Имишлинского районного суда
Ширинов Рафаэль Самед оглу - председатель Исмаиллинского районного суда
Ганиев Гасан Салман оглу - председатель Кяльбаджарского районного суда
Байрамов мусеиб Сейфеддин оглу - председатель Кюрдемирского районного суда
Гараев Малик Ибрагим оглу - председатель Гахского районного суда
Гулиев Миралам Гочу оглу - председатель Гобустанского районного суда
Тагиев Хагани Гахраман оглу - председатель Губинского районного суда
Велиев Адиль Ягуб оглу - председатель Гусарского районного суда
Ибрагимов Джавад Джаваншир оглу - председатель Лачынского районного суда
Кичибеков Атабек Галабек оглу - председатель Лерикского районного суда
Алекперов Алиаждар Малик оглу - председатель Лянкяранского районного суда
Алиев Фирдовси Зульфу оглу - председатель Масаллинского районного суда
Османов Усамеддин Хмдаят оглу - председатель Мингячевирского городского суда
Фархадов Ханлар Залы оглу - председатель Нефтчалинского районного суда
Абушов Ихтияр Алияр оглу - председатель Саатлинского районного суда
Панахов Физули Новрузали оглу - председатель Сабирабадского районного суда
Пашаев Аловсат Бахрам оглу - председатель Сальянского районного суда
Алекпеолв Бейлер Рамиз оглу - председатель Сиязанского районного суда
Искендеров Чингиз Эмир оглу - председатель Шабранского районного суда
Гумбатов Этибар Зульфугар оглу - председатель Шамахинского районного суда
Ахмедов Джейхун Расим оглу - председатель Шекинского районного суда
Мамедов Кенуль Джалал оглу - председатель Шемкирского районного суда
Гурбанов Эльчин Фирудин оглу - председатель Ширванского городского суда
Гасанов Аллахверян Магеррам оглу - председатель Шушинского районного суда
Бахшиев Гафил Явяр оглу - председатель Товузского районного суда
Халилов Хилал Исмаил оглу - председатель Уджарского районного суда
Гасангулиев Ильгам Эльхан оглу - председатель Явдымлинского районного суда
Алиев Тогрул Магомед оглу - председатель Евлахского районного суда
Губадов Тахир Мовсум оглу - председатель Зардабского районного суда
News DepartmentАвтор новости
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