Президент Ильхам Алиев назначил новых послов в Украине и Аргентине

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азера Худаяр оглу Худуева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Украине.

Как сообщает Report, согласно документу, Азер Худаяр оглу Худуев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Украине.

Глава государства также подписал распоряжение о назначении Рашада Фахраддин оглу Асланова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Аргентинской Республике.

Согласно документу, Рашад Фахраддин оглу Асланов назначается чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Аргентинской Республике.