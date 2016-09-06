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    Президент Ильхам Алиев назначил новых послов в Украине и Аргентине

    Распоряжением президента Азер Худуев назначен послом Азербайджана в Украине, а Рашад Асланов - в Аргентине

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Азера Худаяр оглу Худуева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Украине.

    Как сообщает Report, согласно документу, Азер Худаяр оглу Худуев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Украине.

    Глава государства также подписал распоряжение о назначении Рашада Фахраддин оглу Асланова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Аргентинской Республике.

    Согласно документу, Рашад Фахраддин оглу Асланов назначается чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Аргентинской Республике.

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