Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю КНР

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем образования Китайской Народной Республики.

Сегодня азербайджано-китайские отношения находятся на пути динамичного развития. Расширение и углубление наших связей во всех областях опираются на твердую политическую волю и взаимное доверие.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши усилия на пути постоянного укрепления дружественных отношений между нашими странами и народами, дальнейшего развития делового сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному китайскому народу – постоянного мира и благополучия".