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    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю КНР

    Сегодня азербайджано-китайские отношения находятся на пути динамичного развития

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый господин председатель,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем образования Китайской Народной Республики.

    Сегодня азербайджано-китайские отношения находятся на пути динамичного развития. Расширение и углубление наших связей во всех областях опираются на твердую политическую волю и взаимное доверие.

    Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши усилия на пути постоянного укрепления дружественных отношений между нашими странами и народами, дальнейшего развития делового сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

    В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному китайскому народу – постоянного мира и благополучия".

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