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    Президент Ильхам Алиев направил соболезнования Георгию Маргвелашвили

    Ильхам Алиев выразил сожаление в связи с трагедией на угольной шахте в Ткибули

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате обвала, произошедшего на угольной шахте в регионе Ткибули.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю скорейшего выздоровления раненых".

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