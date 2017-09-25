 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Сингапура

    Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности как президента Республики Сингапур

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сингапур госпоже Халиме Якуб.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности как президента Республики Сингапур.

    Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Aзербайджаном и Сингапуром.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей дальнейшей деятельности во имя благополучия дружественного народа Сингапура".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi