Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Сингапура

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Сингапур госпоже Халиме Якуб.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности как президента Республики Сингапур.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Aзербайджаном и Сингапуром.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей дальнейшей деятельности во имя благополучия дружественного народа Сингапура".