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    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Вьетнама

    Азербайджано-вьетнамские отношения основаны на хороших традициях

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Вьетнам Чан Дай Куангу.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От имени азербайджанского народа и от себя лично передаю Вам и всему Вашему народу сердечные поздравления по случаю национального праздника Социалистической Республики Вьетнам – Дня независимости.

    Азербайджано-вьетнамские отношения основаны на хороших традициях. Уверен, что предпринимаемые нами шаги на пути дальнейшего укрепления и развития дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и впредь служить интересам наших народов.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама – благополучия и процветания".

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