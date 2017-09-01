Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Вьетнама

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Вьетнам Чан Дай Куангу.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От имени азербайджанского народа и от себя лично передаю Вам и всему Вашему народу сердечные поздравления по случаю национального праздника Социалистической Республики Вьетнам – Дня независимости.
Азербайджано-вьетнамские отношения основаны на хороших традициях. Уверен, что предпринимаемые нами шаги на пути дальнейшего укрепления и развития дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и впредь служить интересам наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама – благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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