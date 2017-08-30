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    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Кыргызской Республики

    Сердечно поздравляю Вас и весь народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

    Как передает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

    Сердечно поздравляю Вас и весь народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.

    Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки, связывающие наши народы, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

    В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и процветания".

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