Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Кыргызской Республики

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

Как передает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

Сердечно поздравляю Вас и весь народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.

Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки, связывающие наши народы, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и процветания".