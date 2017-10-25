Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики, Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство,

От себя лично и от имени членов партии "Ени Азербайджан" сердечно поздравляю Вас и всех членов руководимой Вами партии по случаю успешного завершения XIX съезда Коммунистической партии Китая, переизбрания Вас на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

XIX съезд, ставший историческим событием в общественно-политической жизни Вашей страны, ознаменовался такими важными решениями как принятие выдвинутой Вами новой концепции, связанной с обновлением Коммунистической партии Китая, определением основных направлений ее дальнейшей деятельности, в целом, благосостоянием Вашего народа, социально-экономическим развитием Вашей страны, а также ее внешнеполитическим курсом.

С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что Азербайджанскую Республику и Китайскую Народную Республику объединяют отношения дружбы и сотрудничества, обладающие добрыми традициями. Сегодня активный диалог между партией "Ени Азербайджан" и Коммунистической партии Китая, как ведущими политическими силами наших стран, одновременно вносит важный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими народами, углубление нашего сотрудничества во всех сферах и развитие азербайджано-китайских отношений в целом.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего расширения азербайджано-китайских связей, имеющих глубокие исторические корни, успешного продолжения нашего основанного на взаимном доверии и взаимной поддержке сотрудничества, как в двустороннем порядке, так и в рамках международных структур и проектов.

В этот знаменательный день еще раз передаю Вам и всем членам Коммунистической партии Китая свои поздравления и наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Китая постоянного благополучия и процветания".