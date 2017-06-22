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    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Великому Герцогу Люксембурга

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Люксембурга – постоянного мира и благосостояния

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Великому Герцогу Люксембурга Его величеству Анри.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана с большим удовольствием передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Люксембурга.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Люксембурга – постоянного мира и благосостояния".

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