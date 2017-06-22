Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Великому Герцогу Люксембурга

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Великому Герцогу Люксембурга Его величеству Анри.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана с большим удовольствием передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Люксембурга.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Люксембурга – постоянного мира и благосостояния".