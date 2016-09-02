Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо руководителям Республики Сан-Марино

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Джан Никола Берти и Массимо Андреа Уголини.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваши превосходительства,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Республики.

В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Сан-Марино – постоянного мира и благополучия".