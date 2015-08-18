Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Афганистана

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Афганистан Его превосходительству господину Мухаммеду Ашрафу Гани.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с национальным праздником Исламской Республики Афганистан – Днем независимости.
Надеюсь, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши усилия на пути сохранения и дальнейшего укрепления традиций дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.
В этот знаменательный день выражаю Вам свои самые наилучшие пожелания, дружественному народу Афганистана желаю спокойствия и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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