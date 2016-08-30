Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо кыргызскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо кыргызскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву.
Как сообщает Report, в послании говорится:
"Уважаемый Алмазбек Шаршенович,
От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.
Уверен, что многовековые дружественные узы и добрые традиции, связывающие наши народы, и впредь будут служить основой для расширения двусторонних азербайджано-кыргызских отношений.
Желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook