Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо кыргызскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо кыргызскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.

Уверен, что многовековые дружественные узы и добрые традиции, связывающие наши народы, и впредь будут служить основой для расширения двусторонних азербайджано-кыргызских отношений.

Желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и благополучия".