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    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо кыргызскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву

    Президент Азербайджана пожелал братскому народу Кыргызстана – мира и благополучия

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо кыргызскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву.

    Как сообщает Report, в послании говорится:

    "Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

    От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь народ Кыргызстана с национальным праздником – Днем независимости.

    Уверен, что многовековые дружественные узы и добрые традиции, связывающие наши народы, и впредь будут служить основой для расширения двусторонних азербайджано-кыргызских отношений.

    Желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Кыргызстана – мира и благополучия".

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