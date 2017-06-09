Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Португальской Республики

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Португальской Республики Марселу Ребелу ди Созе.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Португалии.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Португалии – постоянного мира и благосостояния".
News DepartmentАвтор новости
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