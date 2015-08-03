Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Бараку Обаме

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту США Бараку Обаме поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья, счастья.

Азербайджан и Соединенные Штаты объединяют отношения дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства. Наше совместное участие в борьбе с глобальными угрозами и терроризмом, обеспечении энергетической безопасности, в миротворческой миссии в самых горячих точках являются важными факторами нашего партнерства.

Значим Ваш вклад в развитие наших двусторонних отношений, расширение нашего взаимодействия.

Вместе с тем, надеемся на то, что усилия США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично Ваши, господин президент, по скорейшему справедливому и мирному решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта будут результативными.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в Вашей деятельности во благо дружественного американского народа".