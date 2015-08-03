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    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Бараку Обаме

    Надеемся, что усилия США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично Ваши будут результативными

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту США Бараку Обаме поздравительное письмо по случаю дня рождения.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья, счастья.

    Азербайджан и Соединенные Штаты объединяют отношения дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства. Наше совместное участие в борьбе с глобальными угрозами и терроризмом, обеспечении энергетической безопасности, в миротворческой миссии в самых горячих точках являются важными факторами нашего партнерства.

    Значим Ваш вклад в развитие наших двусторонних отношений, расширение нашего взаимодействия.

    Вместе с тем, надеемся на то, что усилия США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично Ваши, господин президент, по скорейшему справедливому и мирному решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта будут результативными.

    В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в Вашей деятельности во благо дружественного американского народа".

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