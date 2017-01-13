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    Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану

    Уверен, что турецко-азербайджанское единство и солидарность и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. 

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Мой дорогой Брат,

    14 января 1992 года – день установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой. Поздравляю Вас с 25-летием этого знаменательного события, передаю дружественному и братскому народу Турции самые добрые и искренние пожелания.

    Братская Турция является первым в истории независимого Азербайджана государством, с которым мы установили дипломатические связи. Отношения между нашими народами и странами основаны на глубоких исторических корнях. За минувшие годы принцип "одна нация, два государства" охватил все сферы азербайджано-турецких связей, не имеющих аналога в мире.

    Сегодня благодаря совместным усилиям наши связи, построенные на дружбе и братстве, достигли уровня стратегического союзничества. Азербайджано-турецкое партнерство служит благосостоянию наших народов, процветанию двух стран, утверждению мира, спокойствия и стабильности в регионе. Уверен, что турецко-азербайджанское единство и солидарность и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов.

    Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Турции – постоянного мира и процветания".

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