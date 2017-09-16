Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Чили

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Чили Мишель Бачелет Херии.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемая госпожа Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.
Надеюсь, что на пути устойчивого развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Чили приложим совместные усилия.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружескому народу - мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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