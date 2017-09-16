Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Чили

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Чили Мишель Бачелет Херии.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

Надеюсь, что на пути устойчивого развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Чили приложим совместные усилия.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружескому народу - мира и благополучия".