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    Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Чили

    Надеюсь, что на пути устойчивого развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Чили приложим совместные усилия

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Чили Мишель Бачелет Херии.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемая госпожа Президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

    Надеюсь, что на пути устойчивого развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Чили приложим совместные усилия.

    В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружескому народу - мира и благополучия".

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