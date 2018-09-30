Президент Ильхам Алиев направил письмо председателю КНР

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

Азербайджано-китайские связи имеют древнюю историю и добрые традиции. Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, наглядно отражающих в себе эти традиции, оказывает существенное влияние на углубление нашего сотрудничества во всех сферах.

Верю, что дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Китая – постоянного мира и благосостояния".