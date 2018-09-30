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    Президент Ильхам Алиев направил письмо председателю КНР

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Председатель,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

    Азербайджано-китайские связи имеют древнюю историю и добрые традиции. Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, наглядно отражающих в себе эти традиции, оказывает существенное влияние на углубление нашего сотрудничества во всех сферах.

    Верю, что дружественные отношения между нашими странами, сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Китая – постоянного мира и благосостояния".

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