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    Президент Ильхам Алиев направил письмо председателю КНР

    Глава государства: Мы придаем большое значение азербайджано-китайским отношениям

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

    Как сообщает Report, в письме говорится :"Уважаемый господин Председатель,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем создания Китайской Народной Республики.

    Мы придаем большое значение азербайджано-китайским отношениям. Высокий уровень политических связей между нашими странами, взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере, постоянно расширяющиеся гуманитарные, культурные связи являются характерными свойствами наших двусторонних отношений.

    Верю, что дружественные связи, объединяющие наши страны, сотрудничество, опирающееся на взаимное доверие и поддержку на двусторонней и многосторонней плоскости, и впредь будет вносить вклад в благополучие наших народов.

    B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Китая – постоянного мира и благосостояния.".

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