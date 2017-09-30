Президент Ильхам Алиев направил письмо председателю КНР

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в письме говорится :"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем создания Китайской Народной Республики.

Мы придаем большое значение азербайджано-китайским отношениям. Высокий уровень политических связей между нашими странами, взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере, постоянно расширяющиеся гуманитарные, культурные связи являются характерными свойствами наших двусторонних отношений.

Верю, что дружественные связи, объединяющие наши страны, сотрудничество, опирающееся на взаимное доверие и поддержку на двусторонней и многосторонней плоскости, и впредь будет вносить вклад в благополучие наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Китая – постоянного мира и благосостояния.".