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    Президент Ильхам Алиев направил письмо пакистанскому коллеге

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Пакистана Мамнуну Хусейну.

    Как передает Report, в письме передается:

    «Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Пакистана.

    Источником азербайджано-пакистанских связей является воля наших братских народов, разделяющих общие духовные ценности. Хочу особо отметить нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, основанных на взаимной вере, доверии и поддержке.

    Убежден, что совместные шаги на пути развития и укрепления нашего стратегического партнерства и союзничества, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Пакистана – мира и благосостояния».

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