Президент Ильхам Алиев направил письмо мексиканскому коллеге

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Мексиканских Соединенных Штатов – Дня независимости.

Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться во имя интересов двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – мира и благополучия".