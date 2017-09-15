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    Президент Ильхам Алиев направил письмо мексиканскому коллеге

    Письмо направлено по случаю национального праздника Мексиканских Соединенных Штатов – Дня независимости

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Мексиканских Соединенных Штатов – Дня независимости.

    Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться во имя интересов двух народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – мира и благополучия".

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