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    Президент Ильхам Алиев направил королю Испании поздравительное письмо

    От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Испания

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше величество,

    От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Испания.

    В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Испании - постоянного благополучия и процветания".

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