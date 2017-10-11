Президент Ильхам Алиев направил королю Испании поздравительное письмо

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше величество,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Испания.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Испании - постоянного благополучия и процветания".