Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в ОАЭ

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Как сообщает Report, в президентском аэропорту Абу-Даби, где развевались государственные флаги обеих стран, главу государства встречали наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и другие официальные лица.
Затем в президентском аэропорту Абу-Даби состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и ОАЭ.
Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
News DepartmentАвтор новости
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