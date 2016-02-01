Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в ОАЭ

1 февраля, 2016 15:23

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает Report, в президентском аэропорту Абу-Даби, где развевались государственные флаги обеих стран, главу государства встречали наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и другие официальные лица. Затем в президентском аэропорту Абу-Даби состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева. В честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и ОАЭ. Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.