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    Президент Ильхам Алиев наградил Иосифа Кобзона Почетным дипломом

    Глава государства подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Иосифа Кобзона Почетным дипломом. 

    Как сообщает Report, глава государства подписал распоряжение о награждении И.Д.Кобзона "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

    В распоряжении отмечается: "За большие заслуги в развитии культурных связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой наградить Иосифа Давыдовича Кобзона "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

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