Президент Ильхам Алиев наградил Иосифа Кобзона Почетным дипломом

9 сентября, 2017 16:22

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Иосифа Кобзона Почетным дипломом. Как сообщает Report, глава государства подписал распоряжение о награждении И.Д.Кобзона "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики". В распоряжении отмечается: "За большие заслуги в развитии культурных связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой наградить Иосифа Давыдовича Кобзона "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".