Президент Ильхам Алиев наградил Иосифа Кобзона Почетным дипломом

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Иосифа Кобзона Почетным дипломом.
Как сообщает Report, глава государства подписал распоряжение о награждении И.Д.Кобзона "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".
В распоряжении отмечается: "За большие заслуги в развитии культурных связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой наградить Иосифа Давыдовича Кобзона "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".
News DepartmentАвтор новости
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