Президент Ильхам Алиев наградил гендиректора ИСЕСКО орденом "Достлуг"

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Абдулазиза Османа аль-Тувейджри орденом "Достлуг".

Как сообщает Report, распоряжением генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз Осман аль-Тувейджри награжден орденом "Достлуг" ("Дружба") за плодотворную деятельность в налаживании всестороннего успешного сотрудничества между Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Азербайджанской Республикой и исключительные заслуги в популяризации культурного наследия азербайджанского народа в международном масштабе.