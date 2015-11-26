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    Президент Ильхам Алиев наградил гендиректора ИСЕСКО орденом "Достлуг"

    Президент Азербайджана подписал распоряжение

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Абдулазиза Османа аль-Тувейджри орденом "Достлуг". 

    Как сообщает Report, распоряжением генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз Осман аль-Тувейджри награжден орденом "Достлуг" ("Дружба") за плодотворную деятельность в налаживании всестороннего успешного сотрудничества между Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Азербайджанской Республикой и исключительные заслуги в популяризации культурного наследия азербайджанского народа в международном масштабе.

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