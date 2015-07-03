Президент Ильхам Алиев направил Бараку Обаме поздравительное письмо

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме.

Как отмечает Report, в поздравительном письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки - Днем независимости.

Азербайджанская Республика придает большое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки. Связи между нашими странами, пройдя путь всестороннего и динамичного развития, во многих сферах поднялись до уровня стратегического партнерства. Наш вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы и ряда стран, сотрудничество в области борьбы с международным терроризмом, а также участие в миротворческой миссии международного сообщества в самых горячих точках мира - наглядный пример этих отношений.

Мы возлагаем большие надежды на то, что усилия США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично Ваши, господин президент, усилия по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, освобождению наших оккупированных территорий, возвращению более миллиона наших соотечественников, оказавшихся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, на родные земли в скором времени дадут результаты.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному американскому народу - постоянного мира и благосостояния".