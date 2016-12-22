Президент Ильхам Алиев начал принимать юбилейные поздравления

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву исполняется 55 лет.

Как сообщает Report, начали поступать юбилейные поздравления на имя Ильхама Алиева от руководителей различных стран.

В поздравительном письме президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Хочу сердечно поздравить Вас с днем рождения.

Мы высоко оцениваем Ваш вклад в дело построения азербайджанского общества, а также в пропаганду страны и ее экономическое развитие. За этот короткий исторический период Азербайджанская Республика добилась больших успехов, стала активным и авторитетным членом мирового сообщества.

Уверен, что наша традиционная дружба и добрососедские связи будут продолжать укрепляться на благо двух народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания.

С наилучшими пожеланиями".

В письме председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина говорится:

“Уважаемый господин Президент.

Имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Хорошая тенденция развития отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой сохраняется. Политическое взаимодоверие двух стран укрепляется, сотрудничество в области экономики, торговли, гуманитарной и в других сферах стабильно развивается, традиционная дружба с каждым днем углубляется.

Я придаю большое значение развитию отношений между нашими государствами, хочу совместно с Вами прилагать усилия для углубления дружбы и сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой во благо народов двух стран.

Желаю Вам здоровья и всего хорошего”.

В поздравительном письме президента Республики Болгарии Росена Плевнелиева говорится:

"Ваше превосходительство.

Хочу поздравить Вас с днем рождения и передать самые добрые пожелания. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей очень ответственной работе.

Для меня высокая честь выразить веру в то, что стратегическое сотрудничество между нашими странами будет развиваться и еще больше укрепляться на благо двух народов.

Уважаемый господин Президент, хочу еще раз выразить Вам глубокое почтение.

С уважением".

В поздравительном письме президента Черногории Филипа Вуяновича говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Хочу передать Вам сердечные поздравления по случаю Вашего знаменательного юбилея.

Сегодня Азербайджан под Вашим руководством является фактором стабильности в мире и открывает путь к более приятному для всех и справедливому будущему. Желаю Вам и впредь на протяжении многих лет руководить дружественным народом Азербайджана на пути стабильности и прогресса.

От имени народа Черногории и от себя лично выражаю Вам глубокую признательность за все усилия, прилагаемые для укрепления связей между нашими близкими и дружественными странами.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов на высшем государственном посту.

Прошу принять заверения в глубочайшем почтении.

С уважением".