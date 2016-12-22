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    Президент Ильхам Алиев начал принимать юбилейные поздравления

    Желаю Вам здоровья и всего хорошего

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву исполняется 55 лет. 

    Как сообщает Report, начали поступать юбилейные поздравления на имя Ильхама Алиева от руководителей различных стран.

    В поздравительном письме президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Хочу сердечно поздравить Вас с днем рождения.

    Мы высоко оцениваем Ваш вклад в дело построения азербайджанского общества, а также в пропаганду страны и ее экономическое развитие. За этот короткий исторический период Азербайджанская Республика добилась больших успехов, стала активным и авторитетным членом мирового сообщества.

    Уверен, что наша традиционная дружба и добрососедские связи будут продолжать укрепляться на благо двух народов.

    Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания.

    С наилучшими пожеланиями".

    В письме председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина говорится:

    “Уважаемый господин Президент.

    Имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Хорошая тенденция развития отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой сохраняется. Политическое взаимодоверие двух стран укрепляется, сотрудничество в области экономики, торговли, гуманитарной и в других сферах стабильно развивается, традиционная дружба с каждым днем углубляется.

    Я придаю большое значение развитию отношений между нашими государствами, хочу совместно с Вами прилагать усилия для углубления дружбы и сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой во благо народов двух стран.

    Желаю Вам здоровья и всего хорошего”.

    В поздравительном письме президента Республики Болгарии Росена Плевнелиева говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Хочу поздравить Вас с днем рождения и передать самые добрые пожелания. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей очень ответственной работе.

    Для меня высокая честь выразить веру в то, что стратегическое сотрудничество между нашими странами будет развиваться и еще больше укрепляться на благо двух народов.

    Уважаемый господин Президент, хочу еще раз выразить Вам глубокое почтение.

    С уважением".

    В поздравительном письме президента Черногории Филипа Вуяновича говорится:

    "Уважаемый господин Президент.

    Хочу передать Вам сердечные поздравления по случаю Вашего знаменательного юбилея.

    Сегодня Азербайджан под Вашим руководством является фактором стабильности в мире и открывает путь к более приятному для всех и справедливому будущему. Желаю Вам и впредь на протяжении многих лет руководить дружественным народом Азербайджана на пути стабильности и прогресса.

    От имени народа Черногории и от себя лично выражаю Вам глубокую признательность за все усилия, прилагаемые для укрепления связей между нашими близкими и дружественными странами.

    Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов на высшем государственном посту.

    Прошу принять заверения в глубочайшем почтении.

    С уважением".

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