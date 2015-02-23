​Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонии

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Тоомасу Хендрику Ильвесу. Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент, дорогой друг,



От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Эстонской Республики – Днем независимости.



Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Эстонии – постоянного благополучия и процветания".



