​Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонии

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Эстонской Республики Тоомасу Хендрику Ильвесу. Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент, дорогой друг,
От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Эстонской Республики – Днем независимости.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Эстонии – постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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