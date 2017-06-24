Президент Ильхам Алиев: Мы считаем важным ведение решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате совершенных в Вашей стране взрывов.
Мы безгранично возмущены этими беспощадными террористическими деяниями, учиненными против мирных граждан, считаем важным ведение решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в чудовищное зло.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым и пострадавшим".
News DepartmentАвтор новости
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