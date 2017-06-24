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    Президент Ильхам Алиев: Мы считаем важным ведение решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма

    Президент Азербайджана выразил соболезнования пакистанскому коллеге

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате совершенных в Вашей стране взрывов.

    Мы безгранично возмущены этими беспощадными террористическими деяниями, учиненными против мирных граждан, считаем важным ведение решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в чудовищное зло.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления раненым и пострадавшим".

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