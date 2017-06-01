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    Ильхам Алиев: Мы считаем необходимым и важным ведение самым жестким образом решительной и последовательной борьбы с терроризмом

    Президент Азербайджана выразил соболезнования афганскому коллеге

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Афганистан Мухаммаду Ашрафу Гани.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате сильного взрыва, совершенного в городе Кабул.

    Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, считаем необходимым и важным ведение самым жестким образом решительной и последовательной борьбы с терроризмом.

    В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Афганистана, желаю исцеления раненым".

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