Ильхам Алиев: Мы считаем необходимым и важным ведение самым жестким образом решительной и последовательной борьбы с терроризмом

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Афганистан Мухаммаду Ашрафу Гани.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате сильного взрыва, совершенного в городе Кабул.

Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, считаем необходимым и важным ведение самым жестким образом решительной и последовательной борьбы с терроризмом.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Афганистана, желаю исцеления раненым".