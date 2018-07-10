Президент Ильхам Алиев: Мы с Турцией друзья, братья

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Турецкая армия сильна. Наше сотрудничество в военной сфере успешно продолжается. В этом году в общей сложности пройдет семь военных учений. Три из них уже проведены. Наши связи многогранны".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Баку.

Глава государства отметил, что в основе отношений Турции и Азербайджана лежат единство народов и общие интересы: "Мы друзья, братья. Еще одним свидетельством этого является тот факт, что первый визит после выборов президент Турции совершил в Азербайджан".