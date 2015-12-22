Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем Афганистан во всех инициативах, во всех международных организациях

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Как государственные, так и частные компании Азербайджана готовы вкладывать инвестиции в Вашу страну и усилить этот экономический компонент нашего сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшей в расширенном составе встрече с афганским коллегой Мохаммадом Ашрафом Гани.

Глава государства отметил, что Азербайджан и Афганистан дружественные страны: "Хотел бы еще раз поприветствовать Вас в Азербайджане. Очень рады, что Вы посетили нашу страну с официальным визитом. Мы обсудили и вспомнили Ваш прошлогодний визит. Но это был очень короткий визит, а нынешний – официальный визит. Это хороший признак нашего сотрудничества. Мы вкратце обсудили различные аспекты двустороннего сотрудничества. Мы уже видим хорошие возможности и хорошие достижения. Наши страны являются дружественными. Эта дружба опирается на историю и нынешние совместные интересы наших стран. Мы ведем очень активный политический диалог в международных организациях, тесно сотрудничаем в ООН, Организации Исламского Сотрудничества, Организации экономического сотрудничества. Мы очень признательны Вашей стране за постоянную поддержку урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Вы поддержали нас во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН. Вы поддержали нас, когда Азербайджан был кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Мы очень благодарны за это. В то же время, и мы поддерживаем Афганистан во всех инициативах, во всех международных организациях. Обладая такими совершенными политическими связями, мы должны сконцентрировать внимание на экономических вопросах.

Мы обсудили наличие очень хороших возможностей для повышения оборота и пакета инвестиционных проектов. Сегодня мы также обсудили вопросы, связанные с коммуникацией, железнодорожное сообщение. Я проинформировал Вас о том, что мы завершаем недостающую часть Шелкового пути - железнодорожное сообщение между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Надеюсь, что в следующем году мы отметим открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Однако мы уже приняли первые контейнерные поезда из Китая в Азербайджане и для транзита через территорию Азербайджана. Мы уже проводим испытания маршрута. Конечно, мы хотим расширения международного сотрудничества в транспортном секторе. Есть хорошие возможности также в области энергоресурсов. Таким образом, мы хотим расширения сотрудничества во всех сферах. Как мы обсудили, Азербайджан является членом миссии "Решительная поддержка", и мы стараемся внести вклад в дело мира и развития в Вашей стране. Хочу поздравить Вас и Ваше правительство с успехами, достигнутыми Афганистаном в преобразованиях", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.