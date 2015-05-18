Президент Ильхам Алиев: "Мы готовы внести вклад в дело продвижения дружбы, мира, партнерства и культурного многообразия" - ФОТО

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая в Баку состоялось официальное открытие III Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему «Поделимся культурой во имя общей безопасности».

Report сообщает, что в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Президент Ильхам Алиев, в частности, отметил, что Азербайджан готов внести вклад в дело продвижения дружбы, мира, партнерства и культурного многообразия".

Он подчеркнул, что альтернативы мультикультурализму не существует, а Азербайджан является наглядным примером успешного сосуществования представителей различных религий и этнических групп.

Президент Азербайджана подчеркнул, что в нашей стране обеспечены все фундаментальный права и свободы.

Затем выступили верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Нассир Абдулазиз аль-Нассер, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Ияд бин Амин Мадани, генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз бин Осман аль-Тувейджри.

Далее советник генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН по туризму и миру, региональный директор по Среднему Востоку Амр Абдель-Гаффар зачитал поздравительное послание генерального секретаря Всемирной туристской организации Талеба Рифаи.

После церемонии открытия состоялась презентация книги «Согласимся с разнообразием», изданной ЮНЕСКО в сотрудничестве с британским издательством Tudor Rose по случаю Международного десятилетия сближения культур.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в своем выступлении на презентации отметила, что эта книга основана на толерантности, взаимном уважении, достоинстве и милосердии.

Затем генеральный директор Ирина Бокова вручила первой леди, послу доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой документ, подтверждающий включение азербайджанского келагаи в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

После этого международные организации-партнеры были награждены символом Форума.

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев сообщил, что изготовлен символ для вручения участникам Форума, внесшим вклад в диалог и партнерство между культурами и цивилизациями, а также в «Бакинский процесс», объявленный в 2008 году Президентом Ильхамом Алиевым.

Абульфас Гараев вручил символ «Бакинского процесса» по миру и межкультурному диалогу верховному представителю Альянса цивилизаций ООН Нассиру Абдулазизу аль-Нассеру, генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой, генеральному секретарю Организации Исламского Сотрудничества Ияду бин Амину Мадани, генеральному директору ИСЕСКО Абдельазизу бин Осману аль-Тувейджри.

В заключение была сделана фотография на память.

Затем от имени Президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой был дан обед в честь высокопоставленных гостей – участников III Всемирного форума по межкультурному диалогу.