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    Президент Ильхам Алиев: Международные организации не предприняли никаких действенных шагов для прекращения агрессии

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо участникам проходящего в Баку саммита Альянса европейских консерваторов и реформаторов.

    Как сообщает Report, письмо зачитал помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

    В письме говориться, что объединяющий в себе различные политические партии Европы Альянс европейских консерваторов и реформаторов является авторитетной организацией:

    "Объявленные структурой суверенитет, богатые исторические традиции занимают важное место в жизни азербайджанского народа. С сожалением хочу отметить, что нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться важной преградой на пути развития страны. Армяне оккупировали 20% земель, более 1 млн человек покинули свои дома. Международные организации не предприняли никаких действенных шагов для прекращения агрессии. Я верю, что собрание пройдет на высоком деловом уровне, послужит обеспечению мира и спокойствия".

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