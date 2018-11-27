Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Россией имеется очень высокий уровень доверия

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Очень рад Вас видеть в Азербайджане. Добро пожаловать. Ваш визит будет служить делу укрепления традиционных братских связей между нашими народами".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией под руководством главы Чеченской Pеспублики Российский Федерации Рамзана Кадырова.

"Чеченский и азербайджанский народы на протяжении веков дружат, поддерживают друг друга, и сегодня наши отношения выходят на новый уровень. Поэтому я очень рад Вас приветствовать в нашей стране как нашего дорогого гостя. Хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить Вас и весь братский чеченский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии. Я знаю, мне рассказывают те, кто посещают Вашу республику, и по телевизору я вижу, как преображаются города, расцветает республика и решаются очень многие социальные вопросы, инфраструктурные вопросы. Я знаю, что все это находится под Вашим личным контролем и под Вашим руководством. Также нас очень радует, что в Чеченской Республике установилась стабильность, люди живут в условиях безопасности, спокойно, созидают на своей родной земле", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан с республиками Северного Кавказа связывают давняя история, близкие отношения, духовные связи, культурные связи, родственные связи: "Мы считаем, что стабильность и безопаcность, развитие на Кавказе возможны только совместными усилиями. Конечно же, наши отношения с Чеченской Республикой и с другими республиками Северного Кавказа являются важным фактором отношений между Азербайджаном и Россией. Вы знаете, эти отношения успешно развиваются, мы – стратегические партнеры. Очень много визитов у глав государств. Президент России за последние 5 лет совершил 4 визита в Азербайджан, и в этом году в сентябре я посещал Россию и он Азербайджан. Так что мы очень активно взаимодействуем и имеем очень высокий уровень доверия. Вы наверное знаете, что во время визита Владимира Путина был проведен российско-азербайджанский межрегиональный форум, где были и Ваши представители. Так что отношения наши основаны на истории, на братстве, и уверен, что Ваш визит будет служить укреплению наших связей. Еще раз добро пожаловать".