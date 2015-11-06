Президент Ильхам Алиев: Конфликты должны быть урегулированы на основании решений международных организаций

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "Все конфликты, в том числе конфликты, произошедшие на территории Грузии и Азербайджана, должны найти решение в рамках территориальной целостности, суверенитета стран, неприкосновенности границ", — сказал президент Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с грузинским коллегой Георгией Маргвелашвили в четверг в Тбилиси.

По его словам, конфликты должны быть урегулированы на основании решений и резолюций международных организаций. "Уже много лет исконная, историческая азербайджанская земля — Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов находятся под оккупацией. К сожалению, конфликт по сей день не урегулирован, несмотря на то, что все влиятельные международные организации приняли решения и резолюции об урегулировании данного конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана", — сказал глава азербайджанского государства.

Баку заинтересован в росте торгового оборота с Тбилиси

Он также привлек внимание к успешному сотрудничеству Баку и Тбилиси в экономической сфере: "Очень хотим, чтобы торговый оборот еще больше вырос. Конечно, взаимный интерес достаточно высок. Азербайджан вкладывает в Грузию крупные инвестиции. Грузия является очень привлекательной страной для вложения инвестиций", — сказал Алиев.

Ставка на энергетические и транспортные проекты

Президент Азербайджана остановился также на теме реализации энергетических и транспортных проектов.

"Эти проекты должны быть реализованы в скором времени. В особенности, Южный газовый коридор, который сегодня успешно реализуется. Если бы в свое время не были построены такие нефте- и газопроводы, как Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, то сегодня не было бы никаких оснований для Южного газового коридора", — констатировал глава государства.

Он отметил, что на сегодняшний день Южный газовый коридор имеет большое экономическое и политическое значение и для Грузии, и для Азербайджана, и для Европы. "Уверен, что азербайджанский газ в еще большем объеме будет поставляться в 2018 году в Турцию, а в 2020 году — в Европу. Это очень большой проект. Считаю, что это — крупнейший энергетический проект, реализуемый сегодня в Европе. В реализацию Южного газового коридора планируется вложить инвестиции в размере, как минимум, 45 миллиардов долларов", сказал президент Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан обладает очень богатыми и крупными запасами газа. Подтвержденные запасы газа составляют 2,6 триллиона кубометров. Это означает, что в течение, по меньшей мере, 100 лет после этого Азербайджан сможет обеспечивать природным газом в крупных объемах как себя, так и соседние страны, а также европейские государства.

"Конечно, совместная деятельность Грузии и Азербайджана, наша единая позиция в будущем продемонстрируют большую надежность этого коридора. Таким образом, возрастет геополитическое значение наших стран. Разумеется, увеличатся и наши доходы", — заметил президент Ильхам Алиев.

Важна выработка общей позиции по грузоперевозкам

При этом он привлек внимание к возможности выработки единой позиции двух соседний стран в области грузоперевозок. "Мы можем проводить единую тарифную политику для значительного увеличения объема грузов, проходящих через территорию страны. Это возможно. Считаю, что в будущем в странах, куда могут поставляться грузы, можно проводить и совместные презентации", сказал Ильхам Алиев, заметив, что на сегодня в мире идет борьба за грузы.

"Главное, чтобы это была здоровая борьба, здоровая конкуренция. В этом случае предлагаемые Грузией и Азербайджаном транзитные возможности, конечно, будут более предпочтительными", — подчеркнул он.